CALCIO FEMMINILE – Due brutti infortuni nel San Marino Academy

Domenica 2 Maggio si giocherà il match valevole per la zona salvezza tra il Napoli femminile e il San Marino Academy. In vista della gara che si giocherà a Barra, due brutte notizie per le avversarie delle azzurre di mister Pistolesi. “Auguriamo un veloce ritorno in campo a 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗮 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 e 𝗦𝗲𝗿𝗲𝗻𝗮 𝗟𝗮𝗻𝗱𝗮 della 𝗦𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗻𝗼 𝗔𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝘆. Entrambe hanno riportato la rottura del legamento crociato. Forza ragazze!”.

La Redazione