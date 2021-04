CALCIO FEMMINILE – Asisat Oshoala ad un passo dal Manchester United

E’ tempo di campo, ma anche di calciomercato, nel calcio femminile, dove la prossima stagione potrebbero esserci importanti movimenti, soprattutto in campo internazionale. La punta ora al Barcellona Asisat Oshoala, con il contratto in scadenza nel 2022, potrebbe in estate passare al Manchester United. Sarebbe un ritorno nella Premier League, visto che in passato ha giocato con il Liverpool e l’Arsenal. Questo quanto riportato dal sito tuttocalciofemminile.

