Calaiò, ex Napoli: “Napoli? Io affiderei un progetto a De Zerbi”

Su Radio Crc, è intervenuto Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ecco le sue parole: “Spalletti ha l’esperienza giusta per allenare in una piazza esigente come quella azzurra. Però io affiderei un progetto a De Zerbi che ha fatto grande il Sassuolo. I giocatori attualmente in rosa nel Napoli cascherebbero a pennello per De Zerbi che permette alle sue squadre di dare spettacolo proprio come vuole De Laurentiis. Champions? Stasera Napoli-Lazio sarà decisiva per entrambe. Gli azzurri devono vincere per dare l’assalto al Milan, l’unica squadra che sembra poter cedere il passo. Politano in vantaggio su Lozano? Sono d’accordo con Rino, perché Lozano non ha ancora recuperato al meglio dopo l’infortunio”.