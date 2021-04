Bakayoko ritorna titolare, sarà lui a far coppia con Fabian

La squalifica di Demme riporta Bakayoko a guardia della difesa azzurra. Il francese, dopo un buon avvio di stagione, ha avuto una flessione di rendimento e stasera avrà l’occasione di potersi riscattare in una partita molto importante per il Napoli. Giocherà in coppia con Fabian Ruiz che è cresciuto molto nell’ultimo mese ed è determinante con la sua qualità a centrocampo e le verticalizzazioni per gli attaccanti. Una coppia che dovrà garantire geometrie alla manovra in fase di possesso e protezione alla linea a quattro difensiva contro avversari pericolosi come Immobile, Correa e Milinkovic-Savic. Prevista una novità nel reparto arretrato, l’inserimento nel ruolo di terzino sinistro di Hysaj al posto di Mario Rui. A destra Di Lorenzo, uno degli azzurri dalla migliore continuità di rendimento, coppia centrale formata da Koulibaly, un pilastro della difesa, e Manolas, tornato ai suoi standard abituali di rendimento contro l’Inter e decisivo con la sua chiusura negli istanti finali su Hakimi. In porta Meret. Azzurri da ieri sera in ritiro all’hotel «Palazzo Caracciolo».

Il Mattino