22 aprile 2018, come dimenticare? Non ci riesce neanche Koulibaly!

Il 22 aprile del 2018 non fu un giorno come gli altri. Non lo fu per i tifosi del Napoli, non lo fu per Kalidou Koulibaly. Il Napoli ci credeva, ci credette maggiormente quella sera, la sera in cui all’ ultimo minuto di un Juventus-Napoli, in testa al campionato italiano, un gigante senegalese svettò in cima alla torre e bucò l’ imperforabile difesa bianconera. Un gol che permise ai napoletani di sognare. Almeno per qualche giorno. Un gol che nessuno dimenticherà, perchè significò emozione, sensazione, speranza. è lo stesso Koulibaly, oggi, a celebrarlo e ricordarlo, via social: