Ultime Lazio – Dubbio Luis Alberto per la trasferta di Napoli

Seduta pomeridiana a Formello per la Lazio, in vista della sfida di domani sera alle ore 20,45 contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Per il tecnico Luigi Farris, il vice di Simone Inzaghi, c’è il rischio di non poter contare su Luis Alberto che si è diviso tra gruppo e lavoro differenziato. Se l’ex Siviglia non dovesse recuperare, verrà convocato, è pronto Andreas Pereira. Per il resto regolarmente in gruppo Leiva e Ciro Immobile, il brasiliano stringerà i denti, anche se non è al top della condizione. Non sarà del match contro gli azzurri Escalante infortunato. L’aggiornamento viene dal sito lalaziosiamonoi

La Redazione