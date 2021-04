UFFICIALE – L’Atletico Madrid lascia la Superlega

Sono ore frenetiche per la vicenda della Superlega e dei dodici club che ne avevano fatte parte. Dopo i club inglesi e l’Inter, c’è anche l’addio dell’Atletico Madrid attraverso il comunicato ufficiale. “Il Consiglio d’Amministrazione dell’Atletico Madrid, riunitosi questo mercoledì mattina , ha deciso di comunicare alla Superlega e al resto dei club fondatori la propria decisione di non ufficializzare definitivamente la propria adesione al progetto. L’Atletico Madrid, ha deciso lunedì scorso di aderire a questo progetto in risposta a circostanze che oggi non esistono più. Per il club è essenziale l’armonia tra tutti i gruppi che compongono la famiglia biancorossa, soprattutto i nostri tifosi. La rosa della prima squadra e il suo allenatore hanno mostrato la loro soddisfazione per la decisione del club, consapevoli che i meriti sportivi devono prevalere su ogni altro criterio”.

La Redazione