SuperLiga: quale era la posizione del presidente del Napoli e della Roma

Il presidente azzurro non sarebbe contrario a priori all’operazione, aperto a capire come si svilupperebbe il progetto, quali saranno le regole, le potenzialità e gli effetti in termini economici. De Laurentiis aspetta per capire meglio il tutto, visto che la situazione Superlega è in continua evoluzione (vi sono già club in fuga) e poi decidere in quale maniera muoversi. Una posizione la sua da considerare di attesa. Per ora il presidente ha preferito non parlare sull’argomento, in passato fu tra i primi a prospettare un’ipotesi di Superlega e a esprimere opinioni critiche nei confronti di Uefa e Fifa giudicandole non al passo con i tempi. De Laurentiis da sempre è stato un grande innovatore e fautore di un calcio dalle concezioni sempre più moderne. Domenica è arrivato l’annuncio della nascita della Superlega, il Napoli non è tra i club inclusi: per le italiane ci sono Juve, Inter e Milan. Intanto il presidente del Real Madrid, Perez, e numero uno della nuova Superlega, fortemente bandita da Fifa, Uefa e dalle federazioni calcistiche europee, nella nottata di lunedì ha aperto proprio al Napoli e alla Roma. Il club azzurro è rimasto in silenzio sull’argomento, si è mossa invece ufficialmente la Roma, è arrivato un secco no del club giallorosso al progetto della Superlega.



IL NO DELLA ROMA

«L’As Roma è fortemente contraria a questo modello chiuso, perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo», questa la posizione espressa dal club giallorosso. «Certe cose sono più importanti del denaro e noi restiamo assolutamente impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti – scrive la Roma in una nota -. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con la Lega Serie A, Figc, Eca e Uefa per far crescere e sviluppare il gioco del calcio in Italia e in tutto il mondo. I tifosi e un calcio accessibile a tutti sono al centro del nostro sport e questo non deve essere mai dimenticato». R. Ventre (Il Mattino)