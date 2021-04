SkySports – Agnelli: “Senza le inglesi, non può esserci Superlega”

Stando a quanto si legge sull’ account twitter di Sky Sports News, ci sarebbe stato il passo indietro di Andrea Agnelli. Senza le squadre inglesi, il progetto si fermerebbe.

“Il fondatore della European Super League e presidente della Juventus Andrea Agnelli ha rivelato che il campionato può andare avanti più a lungo dopo che sei club inglesi si sono ritirati. Alla domanda se il progetto possa ancora realizzarsi dopo le uscite, Agnelli ha risposto: “Ad essere sinceri e sinceri no, evidentemente non è così””.

BREAKING: European Super League founder and Juventus chairman Andrea Agnelli has revealed that the league can longer go ahead after six English clubs withdrew.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 21, 2021