Serie A/ Pari tra Bologna e Torino, Crotone quasi in B!

Questa sera, alle ore 20:45, vanno in scena i match Bologna-Torino e Crotone-Sampdoria, validi per la 32esima giornata di Serie A; ecco le formazioni ufficiali e il commento dei match:

Bologna-Torino 1-1

Partita tutto sommato equilibrata nella prima frazione, finché il Bologna non ha sbloccato al 25esimo il punteggio grazie al gran tiro di Barrow, che insacca con un Milinkovic-Savic rivedibile. Nella seconda parte del primo tempo il Torino assedia il Bologna sfiorando anche il pareggio con Verdi. Nel secondo tempo ancora Toro in attacco e infatti al 58esimo arriva il pareggio; sulla respinta di un calcio d’angolo è arrivato un missile di Mandragora che si è infilato nel sette. Nei restanti minuti, gara equilibrata con entrambe le squadre che sembravano accontentarsi del pareggio.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Soumaoro, Dijks ( 56′ De Silvestri ); Poli ( 56′ Schouten ), Dominguez ( 56′ Svanberg ( 9′ Baldursson ) ); Orsolini, Soriano, Sansone ( 83′ Skov Olsen ); Barrow. All. Mihajlovic

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon ( 72′ Lukic ), Mandragora, Verdi ( 64′ Baselli ), Rodriguez ( 64′ Ansaldi ); Zaza, Belotti ( 72′ Sanabria ). All. Nicola

Ammonizioni: 18′ Nkoulou (T), 28′ Baldursson (B), 45+2′ Rincon (T), 81′ Danilo (B)

Marcatori: 25′ Barrow (B), 58′ Mandragora (T)

Crotone-Sampdoria 0-1

Nella prima frazione la gara non ha mostrato grandi spunti, con qualche timida azione ad intermittenza di entrambe le squadre. Il secondo tempo vede la Samp attaccare da subito e trovare al 53esimo il goal di Quagliarella in acrobazia su cross al bacio di Gabbiadini. Successivamente la partita non ha offerto grandi emozioni con la Sampdoria in gestione e un timido scatto d’orgoglio del Crotone nel finale. Crotone che con questa sconfitta è quasi matematicamente in Serie B

Crotone (3-4-1-2): Cordaz; Djidji ( 89′ Rivière ), Magallan, Luperto ( 64′ Golemic ); Pereira ( 64′ Di Carmine ), Zanellato, Cigarini ( 64′ Molina ), Enrique, Reca; Messias, Simy. All. Cosmi

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto ( 89′ Damsgaard ); Gabbiadini ( 89′ Leris ), Quagliarella ( 89′ Keita Balde ). All.: Ranieri

Ammonizioni: 37′ Cigarini (C), 45+1′ Ferrari (S), 86′ Cosmi (All. C)

Marcatori: 53′ Quagliarella (S)