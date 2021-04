Serie A, 32^ giornata. Juventus 3 punti per la Champions. Benevento pari che muove la classifica

Per la 32^ giornata al Delle Alpi la Juventus affronta il Parma, c’è curiosita per veder in che modo la vicenda Superlega abbia potuto influire sul rendimento della squadra di Pirlo. Il Parma cerca l’impresa per continuare a tenere accese le flebili speranze di salvezza.

JUVENTUS-PARMA 3-1

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado (4′ Ramsey), Bentancur (74′ Rabiot), Arthur, McKennie (74′ Kulusevski); Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

PARMA (4-3-3): Colombi; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella; Grassi, Brugman (71′ Hernani), Kurtic; Man, Pellè (61′ Cornelius), Gervinho (62′ Mihaila). All. D’Aversa

25′ Brugman (P), 43′ e 47′ Alex Sandro (J), 68′ De Ligt (J)

Al Luigi Ferraris sfida ad alta tensione tra Genoa e Benevento, sono in palio punti pesantissimi per avvicinarsi sempre più alla salvezza, obbiettivo stagionale delle due compagini.

GENOA-BENEVENTO 2-2

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi (78′ Goldaniga), Zajc, Badelj, Strootman (78′ Behrami), Zappacosta; Pandev (71′ Pjaca), Destro (71′ Shomurodov). All. Ballardini



BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia (35′ Caldirola), Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita (78′ Dabo), Improta; Gaich (78′ Insigne R.), Lapadula. All. Inzaghi F.



5′ rig. Viola (B), 11′, 21′ Pandev (G), 15′ Lapadula (B)

A cura di DAVIDE D’ANGELO