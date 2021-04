Scambio Gattuso-S. Inzaghi, i tempi non sono più maturi

Per la panchina del Napoli ad un certo punto si era parlato di uno scambio Gattuso alla Lazio e Simone Inzaghi su quella azzurra. Non è un mistero che l’allenatore dei biancocelesti sia sempre gradito da De Laurentiis, ma il fratello di Pippo, tecnico del Benevento, sta discutendo del rinnovo con Lotito. Gattuso adesso sembra che possa andare ad allenare la Fiorentina, si sono fatti passi in avanti, ma mancano ancora i classici dettagli. Il Napoli invece, in attesa di capire il finale di stagione in campo, ha ancora diversi nomi: Juric o Italiano a livello prospettico, per la prossima stagione, ma ora si giocherà contro la Lazio, quindi la parola passa al campo.

La Redazione