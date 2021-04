PRIMAVERA – Cagliari-Bologna 0-1, colpo esterno dei felsinei

Quest’oggi, presso il Centro Sportivo Assemini, si è giocato la gara di campionato tra il Cagliari e il Bologna, per la categoria Primavera 1. I padroni di casa restano in dieci per il rosso ai danni di Cusumano. Il match è in mano alla squadra ospite che sfiora il vantaggio con Pagliuca, parata di D’Aniello, prima di trovare il vantaggio. Colpo di testa di Rabbi, deviato da Zallu che spiazza il portiere dei sardi. Nella ripresa il Bologna sfiora il raddoppio con Rocchi, ma nel finale i sardi vanno vicini al pareggio con Luvumbo che calcia male di destro da ottima posizione.

Marcatori: 41′ Rabbi (B)

Cagliari: D’aniello, Zallu, Cusumano, Boccia, Schirru, Palomba(46′ Iovu), Desogus(55′ Luvumbo), Kouda(74′ Piroddi), Contini, Cavuoti(55′ Conti), Masala (24′ Sulis). A disp: Fusco, Piga, Spanu, Piroddi, Sangowski. All: Agostini.

Bologna: Molla, Arnofoli, Montebugnoli, Khailoti, Grieco(46′ Roma), Motolese(68′ Milani), Rocchi(83′ Sigurpalsson), Farinelli, Vergani(88′ Annan), Rabbi(68′ Di dio), Pagliuca. A disp: Prisco, Cavina, Maresca, Paananen, Pietrelli, Cossalter, Campagna. All: Zauri.

Arbitro: Sig. Scatena di Avezzano.

Ammoniti: Grieco (B), Schirru (C), Motolese (B), Arnofoli (B), Roma (B), Di dio (B), Piroddi (C).

Espulsi: Cusumano (C).

Fonte: foto Martina Cutrona