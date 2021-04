Post Superlega – Nessuna sanzione, ma si rimodellerà il Financial Fair Play

Il progetto Superlega è naufragato ancor prima di cominciare. Ceferin, presidente Uefa, ha riaccolto i ‘ribelli’, ma non si potrà far finta che niente sia accaduto. Secondo L’Equipe, ci saranno alcuni cambiamenti. Il messaggio rivolto alle famose 12 big europee pare sia stato ricevuto. Stando a quanto riportato dal quotidiano francese, a Nyon hanno ricevuto il segnale lanciato dai top club e riguardante i grossi problemi finanziari del momento, per cui potrebbe essere rimodellata la struttura del Financial Fair Play, in modo da dare flessibilità alle società. Anche secondo Repubblica ci saranno dei cambiamenti, come la ridistribuzione delle risorse, ma non ci saranno sanzioni per le 12 squadre.