P. Colantoni, giornalista: “Le gara contro il Napoli farà capire gli obiettivi”

A Radio Marte è intervenuto Paolo Colantoni, giornalista: “La gara è vista come uno spareggio Champions, un’ultima possibilità. La Lazio avrà domani il Napoli e lunedì il Milan, quindi a breve si capirà quale sarà l’obiettivo. Se dovesse essere sconfitta in entrambe le gare chiaramente l’obiettivo si allontanerebbe in maniera decisiva. Lotito? Da ciò che so è stato un acerrimo rivale della Super League. Da un po’ di tempo a questa parte difficilmente esce allo scoperto e rilascia dichiarazioni pubbliche, aspetta prima. Lo ha fatto anche sul fronte tamponi e Lazio-Torino. Secondo me non giocano né Luis Alberto né Lucas Leiva. Lo spagnolo si trascina un problema alla caviglia, non credo forzerà. Assenza importante ma il problema non è da sottovalutare. Leiva spesso viene sostituito per problemi fisici che si porta dietro da inizio stagione, in partite come questa difficile rinunciare a lui. In attesa di capire oggi, nelle prove di ieri sono stati utilizzati Cataldi e Parolo. L’ultima vittoria della Lazio a Napoli vide proprio entrambi a centrocampo, Parolo però fu espulso”.

Fonte: Radio Marte