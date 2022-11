Naso, giornalista: “Distacco sempre maggiore tra il calcio ed i tifosi, la Superlega poteva la monotonia”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Lello Naso, Sole24Ore: “Il calcio così com’è è destinato a tracollare, c’è un distacco sempre maggiore dei tifosi e le società tutte a gambe all’aria. Ci sono cose che rompono la monotonia destinata a far affondare tutto e la Super Lega poteva essere quest’occasione, sperando che lo sia ancora. Il calcio potrebbe finalmente capire che deve mettersi a sistemare le proprie cose seriamente: conti, regole e tutti i presupposti affinché lo spettacolo possa continuare. I miei dieci punti? I motivi sono semiseri e le ragioni sono in parte buone ed in parte no. La ragione principale per cui non si poteva dire sì alla Super Lega è che il merito era troppo piccolo e bisognava allargare i meriti. Bisognava avere società guida per meriti sportivi, come nel basket, per avere anche una fonte di guadagno da redistribuire. Guardiola non può prenderci in giro: il Manchester City ha speso 2.5 miliardi di euro in 5 anni perché il proprietario sponsorizza il centro sportivo per una cifra che non sta né in cielo né in terra”.

