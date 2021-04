Mundo Deportivo – Dietro il no inglese alla Superlega, i soldi della UEFA

Le squadre inglesi hanno abbandonato il progetto Superlega, ma secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, non ci sarebbe solo il clamore “negativo” suscitato dalla notizia, la contrarietà dei tifosi o qualche coscienza che si smuove per questioni di principio, dietro ci sarebbe anche una motivazione economica: un’offerta di denaro da parte della UEFA. Il quotidiano spagnolo, come riporta anche la versione on line del Corriere dello Sport, fa riferimento al ruolo della Uefa in questa decisione. Avrebbe infatti proposto un’offerta economica ai club inglesi per convincerli alla defezione. Tale offerta, però, non è arrivata ai club spagnoli, che dal più alto organo europeo sono visti come il principale nemico, guidati dal presidente del Real Madrid Florentino Pérez. E’ per questo motivo che le squadre spagnole non hanno ancora preso una posizione negativa sulla disputa del nuovo torneo, ed anzi Barcellona e Real Madrid sarebbero ben lontani dall’abbandonare l’idea della disputa della Superlega.