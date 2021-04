Liverpool, c’è l’azzurro Fabian Ruiz nella lista di mercato Reds

Il Liverpool “fresco” uscito dal progetto Superlega, sta preparando la prossima stagione. Sulla lista di mercato preparata in casa Reds, c ‘è anche il nome di Fabian Ruiz. Lo spagnolo fa parte delle opzioni per rimpiazzare Georginio Wijnaldum, il centrocampista di Klopp tra i migliori negli ultimi anni e che a fine stagione lascerà l’Inghilterra per trasferirsi altrove, con il Barcellona a seguirlo da vicino.