Il Mattino – Perez chiama e De Laurentiis ci pensa. Lo spagnolo apre anche alla Roma

Florentino Perez, il presidente del Real Madrid e numero uno della Superlega europea, ha aperto il progetto al Napoli e alla Roma. «La meritocrazia non può esserci per 50 squadre, però ci sono club come Roma, Napoli e molti altri che hanno diritto di partecipare e studieremo la formula perché possano qualificarsi ma chi genera denaro sono i 15 membri fondatori. Non posso dire chi arriverà, stiamo trattando, però ora ci prendiamo una pausa per spiegare le nostre intenzioni, poi si vedrà chi potrà unirsi», le sue parole al Chiringuito de Jugones, trasmissione di lunedì notte del canale spagnolo Mega.



IL TWEET DI DE LAURENTIIS

«JP…chi ? La scorsa notte dormivo» ha scritto ieri su Twitter il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in riferimento alla voce di una telefonata notturna ricevuta da parte di un emissario della Jp Morgan, la multinazionale bancaria americana che finanzierà inizialmente la Superlega. Un tweet stringato del presidente del Napoli. E il «no comment» del club azzurro in merito alla nascita e un’eventuale adesione alla Superlega, che peraltro dovrebbe essere vagliata dal cda dell’associazione. Silenzio di De Laurentiis che è proseguito ieri dopo quello nella riunione di Lega di lunedì quando non aveva partecipato alle invettive di diversi presidenti di serie A contro il progetto della Superlega non esprimendosi in un senso o nell’altro durante tutto l’incontro. R. Ventre (Il Mattino)