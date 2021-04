[Foto] La Coppa di Euro 2020 è sbarcata a Roma, per un viaggio itinerante

Partito oggi, per le strade di Roma, il tour che condurrà il trofeo di Euro 2020 in un viaggio itinerante per l’Europa. Sarà un Europeo itinerante, con la partecipazione di 24 nazionali, suddivise in 6 gironi da 4 squadre ciascuno. L’Italia è nel Girone A con Svizzera, Turchia e Galles.

La coppa ha fatto’ tappa in una serie di luoghi simbolo della Capitale: dal Campidoglio al Colosseo, dalla Terrazza del Pincio, da Ponte Sant’Angelo fino allo Stadio Olimpico.

Lo Stadio Olimpico ospiterà alcune parite del torneo (tra cui quella inaugurale) e sarà aperto al pubblico con una capienza del 25%

La redazione