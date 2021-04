[Formazioni] Napoli-Lazio, pronti Lozano e Mertens. Dubbio Leiva per i biancocelesti

Domani sera alle ore 20,45 allo stadio Diego Armando Maradona, si giocherà la sfida valevole per la trentaduesima giornata tra il Napoli e la Lazio. Per il tecnico degli azzurri c’è un solo dubbio di formazione. Hysaj o Mario Rui come terzino sinistro, ma l’albanese sembra in vantaggio. Per il resto in campo Lozano a destra e Mertens come unica punta. In casa biancoceleste, dove in panchina ci sarà Farris al posto di Simone Inzaghi, causa Covid, c’è il dubbio Lucas Leiva, dolore al polpaccio. Pronto Parolo o Cataldo in caso di forfait. Per il resto nessun dubbio su Luis Alberto e Immobile pronti all’evenienza.

Fonte: CdS