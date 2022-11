ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – G. Moraca (att. Pomigliano): “Gruppo e soddisfazione, ricette ideali per l’autostima. Concentrate per Pontedera”

Il campionato di serie B femminile è al rush finale con la capolista Pomigliano che si avvicina alla fatidica promozione in massima serie. Domenica trasferta in Toscana contro il Pontedera, partita da non sottovalutare per la squadra di coach Tesse. Ilnapolionline.com ha intervistato l’attaccante del Pomigliano femminile Giusy Moraca.

Factory della Comunicazione

Le ultime due vittorie del Pomigliano sono arrivate grazie alle tue reti. Oltre al confermare il primo posto, quanto sei soddisfatta del tuo momento in campionato? “La soddisfazione è una condizione fondamentale per far crescere l’autostima, per sentirci felici e anche per fare meglio. A livello personale quando gioco bene, segno reti decisive e aiuto la squadra sono componenti che ti fanno stare bene. Ovviamente il mio obiettivo è continuare su questa strada e di fare sempre meglio, almeno è quello che spero”.

Dopo la sconfitta contro la Lazio, è venuto fuori il gruppo che sta facendo la differenza. Cosa ne pensi in merito? “Il gruppo è stato fondamentale per questo momento della stagione. Dopo la sconfitta contro la Lazio, ci siamo riunite per trovare la soluzione e visto gli ultimi risultati, penso che ci siamo ritrovate. Stiamo andando bene e dobbiamo proseguire su questa strada”.

Il successo di Udine contro il Tavagnacco, quanto vi ha ridato morale per il finale di stagione? “Prima della sfida contro il Tavagnacco, non avevamo ovviamente il morale a mille, dopo la sconfitta contro la Lazio. Il successo ottenuto a Udine ci ha fatto rinascere e ci ha ridato morale nelle successive gare contro Vicenza e Riozzese Como”.

Quanto è stato importante per te l’approdo al Pomigliano calcio femminile, dopo stagioni certamente non fortunate? “Come hai detto tu, non venivo da stagioni facili, avevo bisogno di ritrovare nuove motivazioni e il Pomigliano è stato importante. Ho ritrovato me stessa, gioco con una certa continuità e tutto questo lo devo al club, allo staff tecnico e alle mie compagne di squadra. Oltre ai risultati c’è grande entusiasmo ed è un mix importante per fare sempre meglio”.

Domenica andrete ad affrontare in Toscana il Pontedera. Quali possono essere le insidie che potreste incontrare? “In questo campionato abbiamo visto che ogni partita nasconde delle insidie e a maggior ragione in questo finale di stagione, ogni squadra ha voglia di ottenere il massimo. Noi dovremo scendere in campo, concentrate al punto giusto per ottenere il bottino pieno e sono certa che l’intento sarà questo per confermare il primo posto in classifica”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA ®