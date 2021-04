Elmas cacciato dall’allenamento. A rischio per la convocazione con la Lazio

Il Napoli si giocherà contro la Lazio, con un successo gli azzurri resterebbero in scia alla zona Champions, ma nella giornata di ieri si è verificata la cacciata dall’allenamento di Elmas. Il centrocampista macedone è apparso poco concentrato e come in passato con Allan e Mari Rui, è andato a farsi la doccia in anticipo. I precedenti di solito dicono che non c’è la convocazione, quindi l’ex Fenerbache è a forte rischio convocazione.

La Redazione