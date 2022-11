Cucchi: “Mi aspetto un Napoli-Lazio spettacolare. Mi piacerebbe vedere Gattuso allenare i biancocelesti”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Riccardo Cucchi, giornalista: “Napoli-Lazio? Mi aspetto una partita spettacolare. Sono due squadre che hanno punti di somiglianza, una fragilità difensiva dimostrata dalle reti incassate, ma che hanno un attacco propositivo. Mi piace pensare che possa essere una sfida con molti gol. La Lazio ha come punto di forza il centrocampo, mentre il Napoli l’attacco con Lozano. Mi immagino una partita equilibrata. Gattuso al posto di Inzaghi alla Lazio? Mi sarebbe piaciuto. Non ho mai nascosto la mia inclinazione favorevole verso Gattuso e so di essere in minoranza. A me non dispiace affatto, ma per ciò che ha rappresentato Inzaghi mi auguro che resti e prolunghi il contratto. Gattuso sul piano del temperamento è una persona passionale, non riesce a tenere a freno la sua spontaneità. Tuttavia, proprio perché è così spontaneo, genuino e legato al calcio “d’altri tempi” diventa appetibile, interessante. Certamente con una pressione meno alta si potrebbe vedere un Gattuso più sereno alla Fiorentina ed alla Lazio. Super Lega? Sono felice che l’esito sia stato questo e che tutto si sia frantumato in 48 ore. Il concetto era goffo, frutto di un tentativo estremo da parte di 12 club “ricchi”, ma direi ‘ex ricchi'”.