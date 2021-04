CALCIO FEMMINILE – Volata Piovani-Spugna per la panchina dell’A.s. Roma

Mentre il campo ancora deve decretare scudetto, zona Champions o promozione in massima serie, si pensa anche al futuro per le guide tecniche. Ad esempio l’A.s. Roma, dovesse dare come ruolo di direttore tecnico delle giallorosse Betty Bavagnoli, si pensa a due tecnici su tutti. Il primo è Gianpiero Piovani del Sassuolo, premiato con la Panchina d’Oro, mentre il secondo è Alessandro Spugna, attualmente quinto con l’Empoli Ladies. Due tecnici che rispecchiano la crescita del movimento e in enorme ascesa per la guida tecnica. E’ riportato dal sito da tuttocalciofemminile.com

La Redazione