Bakayoko, dal buon inizio all’ involuzione: domani tocca a lui

Con Demme out per squalifica, toccherà quasi sicuramente a Bakayoko “proteggere” la difesa nella sfida Champions con la Lazio. Per lui un’occasione di riscatto. Preso in prestito dal Chelsea, ha cominciato bene la stagione accusando poi un vistoso calo. Centrocampista esperto che Gattuso aveva già allenato nel Milan, fece l’esordio in maglia azzurra nel match vinto 4-1 a Fuorigrotta contro l’Atalanta. Un buon esordio, il francese dimostrò di essersi inserito rapidamente nel 4-2-3-1 di Ringhio e si avvertì molto la sua prestanza fisica a centrocampo. Prezioso il suo gol a Udine, di testa, all’ultimo minuto sulla punizione laterale battuta da Mario Rui, una rete pesantissima che regalò tre punti al Napoli al termine di una prestazione poco brillate degli azzurri. Ma nel complesso una fase d’involuzione di Bakayoko che è calato insieme alla squadra nel momento più complicato della stagione per il Napoli. Dopo Verona e cioè negli ultimi tre mesi, è stato impiegato solo quattro volte titolare. Ora, in coppia con Fabian Ruiz dovrà assicurare nello stesso tempo lavoro in fase di costruzione e di copertura davanti alla difesa. Un’occasione per il riscatto, grande concentrazione in allenamento, oggi la rifinitura e domani sera la sua grande occasione.

Il Mattino