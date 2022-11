Vincenzo Pisacane (ag. Fifa): “Rinnovo Insigne? Nessun incontro. In futuro vorrei evitare ulteriori smentite”

Uno dei temi della prossima estate per quanto riguarda il Napoli è il rinnovo di Lorenzo Insigne, che ovviamente terrà con il fiato sospeso l’intero ambiente partenopeo. L’agente Fifa Vicenzo Pisacane ne parla attraverso sul canale Instagram della GEV Sport. “L’agenzia GEV Sport, che cura gli interessi di Lorenzo Insigne, si trova costretta per l’ennesima volta a smentire quanto scritto oggi su un noto quotidiano nazionale. Circa la situazione di Lorenzo non c’e’ stato nessun incontro con la SSC Napoli e di conseguenza nessun rifiuto. Con la speranza di non dover intervenire di nuovo sulla vicenda, uniti verso un unico obiettivo”.

