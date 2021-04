Ultime Lazio – Da valutare, in vista del Napoli, Luca Leiva e Immobile

La Lazio ha ripreso quest’oggi gli allenamenti, presso il Centro Sportivo di Formello, in vista della sfida di giovedì sera contro il Napoli. Giornata di valutazioni per Escalante, resta in forte dubbio per la sfida contro gli azzurri. Si sono riaggregati con il gruppo Cataldi e Akpa Akpro, mentre non si sono allenati, forse a scopo precauzionale Luis Alberto e Lulic. Invece saranno da valutare, secondo il sito lalaziosiamonoi.it, le condizioni di Lucas Leiva e Ciro Immobile. Il primo ha preso un colpo al polpaccio in allenamento. Per l’attaccante invece è un contusione, ma non da metterlo in dubbio per il big-match dello stadio Diego Armando Maradona.

La Redazione