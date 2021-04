Stefano Verga (pres. Riozz. Como): “Il Pomigliano ha meritato di vincere”

Domenica pomeriggio sconfitta sul campo della capolista Pomigliano femminile per la Riozzese Como e lotta per la serie A è praticamente svanita. Nel dopo gara le parole del patron del club lombardo. “Abbiamo lavorato per cercare di preparare al meglio la gara, ma dopo un primo tempo equilibrato, il Pomigliano ha meritato la vittoria trovano il vantaggio e il raddoppio con due tiri dalla distanza. La nostra squadra, purtroppo, è stata poco incisiva in avanti. Ho fatto personalmente i complimenti al loro Presidente, Raffaele Pipola, per avere allestito una squadra forte, un gruppo unico e con la giusta cattiveria agonistica. Devo anche sottolineare come la Società Pomigliano si sia dimostrata molto disponibile con noi e come ci abbia accolto bene. Abbiamo perso contro una squadra che merita la promozione. Prendiamo atto della sconfitta ma posso garantire che da qui a fine stagione non molleremo nulla. Saremo tutti concentrati fino alla fine della stagione e solo in seguito faremo tutte le valutazioni del caso”.

Fonte: rcwomen.it