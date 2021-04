HELLAS VERONA-FIORENTINA

Nell’anticipo infrasettimanale della 31a giornata di Serie A l’Hellas Verona di Juric vuole ritrovare la vittoria che manca da due giornate. A Verona arriva la Fiorentina che ha bisogno di punti visto che la zona retrocessione dista solo cinque punti.

PRIMO TEMPO

Al 3′ l’Hellas ha subito l’occasione per portarsi in vantaggio, Lasagna che libera Bessa in area, tocco sotto smorzato da Dragowski poi Caceres spazza. Al 12′ pericolosa la Fiorentina con Vlahovic che di testa manda di poco alto sopra la travera. Al 19′ Günter sfiora il gol di testa dopo gli sviluppi di un calcio d’angolo, ma Venuti salva sulla linea i viola. Al 34′ Ribery ci prova , ma il francese calcia senza equilibrio e Silvesti mette in angolo. Al 45′ Barak stende Bonaventura in area e l’arbitro fischia il penalty. Dagli undici metri si presenta Vlahovic che sigla 1-0 parziale.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa parte subito bene il Verona che si porta sull’1-1 ma il gol di Faraoni è in fuorigioco. Al 55′ ci prova Barak che con un tacco volante di tacco manda di poco a lato. Al 65′ la Fiorentina raddoppia su calcio piazzato. Biraghi mette in mezzo e Caceres di potenza batte Silvestri, 0-2. Al 72’l’Hellas rientra in partita accorciando le distanze. Inserimento di Faraoni sull’apertura di Zaccagni in mezzo trova Salcedo che di testa batte Dragowski. 1-2. All’88 Pulgar ci prova con una conlcusione di potenza, ma il pallone esce di poco a lato. Al 90′ il Verona prova a trovare il pari con Salcedo ma il pallone è alto sulla traversa.

TABELLINO

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Günter(70’Magnani), Dimarco; Faraoni, Tamèze(70’Sturaro), Ilić(60’Salcedo), Lazović(79’Kalinic); Baràk, Bessa(69’Zaccagni); Lasagna. All.: Juric.

A disposizione: Berardi, Pandur, Salcedo, Favilli, Udogie, Çetin, Rüegg, Zaccagni, Magnani, Kalinić, Sturaro, Colley.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Pezzella, M. Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura(86’Castrovilli), Biraghi(85’Igor); Vlahovic, Ribery(77’Kouamè). All.: Iachini.

A disposizione: Terracciano, Rosati, Castrovilli, Kouamè, Olivera, Malcuit, Barreca, Montiel, Callejon, Eysseric, Igor.

STADIO: Marcantonio Bentegodi, Verona.

ARBITRI: Prontera, Passeri – Lombardi, IV: Ayroldi, VAR: Orsato, AVAR: Lo Cicero.

RETI: 45’Vlahovic(F), 65’Caceres(F), 72’Salcedo(V).

NOTE: Ammonito Bonaventura(F), Gunter(V), Sturaro(V), Kouamè(V),

Rec.+2, +4.

A cura di Antonio Bisesti