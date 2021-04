Sandulli,pres. corte appello federale:”Juve-Napoli? Fu infranto il protocollo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Piero Sandulli, presidente corte d’appello federale, ecco le sue parole: “Superlega? Se si crea un’altra competizione, che discende dalla FIFA e dall’UEFA, dal punto di vista giuridico è un problema. Il problema è stabilire se si possono tornare a giocare campionati UEFA, dopo essere stati in superlega. Quando si sottoscrive un tesseramento ci si vincola per la federazione e mi auguro che ci sia il tempo di riflettere su questi problemi. Il muro contro muro non porta a niente. Gli atti unilaterali sono sempre sbagliati. La crisi economica ha inciso. Chi ha sofferto di più la crisi economica però l’hanno sofferta più le squadre dilettantistiche. Il problema vero è che quando si è globalizzata la proprietà delle squadre di calcio, i singoli campionati hanno perso attrattive. L’autonomia della filiera della legge del 2003 dice che se mi pongo fuori dalla federazione, non posso tornarci. Napoli e Torino? Il protocollo era stato sottoscritto dalle società e dal ministero della sanità e quindi era stato infranto. Decisione Collegio di garanzia? Non entro nel merito. La pandemia è stata inaspettata, ci aspettiamo che finisca presto”.