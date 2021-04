Retroscena – La Jp Morgan ha contatto nella notte AdL per la Superlega

In questi giorni la vicenda della Superlega sta creando non poco scompiglio nel mondo del calcio, visto le possibili sanzioni che potrebbero dare Uefa e Fifa. Nella notte però la Jp Morgan avrebbe invitato anche il Napoli del presidente De Laurentiis alla manifestazione, che in un primo momento era un’idea del patron del club azzurro. Si attenderà nei prossimi giorni la risposta di AdL, che è da sempre un sostenitore dei cambiamenti, visto che considera questo calcio obsoleto. In serata le parole del presidente del Real Madrid Florentino Perez: “La meritocrazia non può esserci per 50 squadre, però ci sono club come Roma, Napoli e molti altri che hanno diritto di partecipare e studieremo la formula perché possano qualificarsi. Ma chi genera denaro sono i 15 membri fondatori, quelli sono quelli che creano il miglior spettacolo del mondo. Non posso dire chi arriverà, stiamo trattando, però ora ci prendiamo una pausa per spiegare le nostre intenzioni, poi si vedrà chi potrà unirsi”.

