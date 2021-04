Premier League: “Richiameremo i club, perchè abbandonino i loro propositi”

La Premier League ha rilasciato un comunicato dopo l’incontro avvenuto oggi tra 14 club, la FA, e il governo, in cui si è affrontato il tema della nascita della Superlega e delle iniziative da intraprendere nei confronti delle sei società che prenderanno parte alla nuova competizione europea: “La Premier League, insieme alla FA, ha incontrato oggi i club per discutere le immediate implicazioni della Superlega. I 14 club hanno respinto all’unanimità e con forza i piani per questa competizione. La Premier League sta valutando tutte le azioni possibili per impedire che progredisca. La Lega continuerà a lavorare insieme a tifosi, Governo, UEFA, FIFA, EFL, PFA e LMA affinché vengano protetti gli interessi del calcio. Richiameremo i club che sono coinvolti in questa competizione, affinché abbandonino i loro propositi. La Premier League desidera ringraziare tutti coloro che hanno mostrato supporto in questo settimana di problemi così significativi. La reazione è la prova di quanto la nostra piramide aperta e la comunità del calcio significhino per la gente”.

Fonte: tuttomercatoweb.it