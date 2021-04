Per il post Mourinho e per la Superlega, il Tottenham contatta Sarri!

Ieri è stata una giornata movimentata in casa Tottenham. In un unico giorno c’è stato, forse anche un po’ a sorpresa, l’esonero di Mourinho, e l’annuncio, da parte degli Spurs dell’ adesione alla neonata Superlega. Per la successione allo “SpecialOne”, i media inglesi affermano che il Tottenham sarebbe in contatto con Maurizio Sarri. Gli Spurs avrebbero contattato il suo rappresentante, Fali Ramadani, per offrire al suo assistito la panchina dall’ inizio della prossima stagione. Potrebbe esserci un ritorno sul campo, quindi, per il tecnico di Figline, direttamente in Superlega!