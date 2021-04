Napoli/Lazio sarà il Ciro/Ciro, dove il gol è marchio di fabbrica

Appuntamento a giovedì sera per la Champions. Napoli/Lazio, infatti, sembra proprio uno spareggio. Le squadre sono in lotta per l’ultimo posto utile. Si affideranno agli uomini gol che in entrambe le compagine si chiamano Ciro. Uno di nascita, Immobile, l’altro per…adozione, Mertens. Devono provare entrambi ad aiutare a centrale l’ obiettivo. Attraverso i gol, ovvio. Alla potenza fisica di Immobile (classico numero 9) si contrappone la genialità e l’estro di Mertens (un 10 per definizione): dal gol di potenza al guizzo di classe. Di tutto un po’, racchiuso in un solo nome che a questo punto è garanzia di risultati. Per informazioni rivolgersi a Gattuso e Inzaghi. Entrambi se li godono e sperano che quella di giovedì possa essere la loro partita. Una volta e per tutte. Per continuare sulla scia già tracciata contro il Benevento (potevano essere tre per Immobile, se solo non avessero assegnato autorete a Depaoli), per riprendersi un posto da titolare e invertire la rotta (poco più di mezz’ora sommando le ultime due apparizioni di Mertens contro Sampdoria e Inter). Di sicuro proveranno entrambi a metterci lo zampino decisivo. Ciro contro Ciro, quasi più sentita di Napoli contro Lazio.