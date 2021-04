Moncalvo, giornalista: “La Juve è diventata antipatica a tutta Europa”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gigi Moncalvo, giornalista: “Ora la Juventus è diventata antipatica a tutta Europa. Tweet di ADL? Sarà un messaggio trasversale. Sono rimasti dei posti vacanti nella Superlega. Il problema è che o l’UEFA inibisce Juve, Inter e Milan o è tutto un quaquaraqua. Bisogna che passino all’azione. Se arbitrassi queste 3 squadre con quale spirito lo farei? Io sono favorevole a UEFA e FIFA. L’Italia è rappresentata da una compagna di merenda di Andrea Agnelli. Il New York times ha detto che Agnelli faceva favori a Ceferin. Nonostante ciò Ceferin ci è andato giù pesante. Florentino Perez ha messo davanti Agnelli. La FIFA ha un precedente con la MLS. La UEFA deve inibire queste squadre altrimenti diventa un mercato. C’è anche da vedere che squadre come il Napoli non le puoi lasciare fuori. Non puoi trovare un accordo con persone che hanno voluto fare di testa propria”.