Mertens/Immobile, per la corsa Champions e per gli Europei

Probabilmente nella sfida Champions di giovedì sera toccherà a Mertens. Il belga ha passato le ultime due gare aspettando il suo momento dalla panchina. Perché il ritorno di Osimhen ha convinto Gattuso a preferire il nigeriano. Dries aspetta il suo turno, senza polemiche. Come sempre. Potrebbe essere l’occasione giusta per dimostrare di essere ritornato ad essere il Mertens dei tempi migliori. Sulla sua strada, però, dovrà fare i conti con Immobile, l’attaccante che con Simone Inzaghi in panchina è diventato mattatore in Italia e in Europa. Scarpa d’oro ed attaccante della Nazionale che a giugno partirà tra le favorite nella corsa alla conquista dell’Europeo. Ciro contro Ciro, anche lì. Perché se Immobile rappresenta la punta dell’Italia, Mertens è il jolly offensivo del Belgio. In Nazionale ricopre un ruolo diverso rispetto a quanto faccia nel Napoli, perché nei Diavoli rossi c’è già un centravanti – e che centravanti – che risponde al nome di Romelu Lukaku, ma Mertens è il suo più fedele scudiero: quello che con le proprie giocate apre spazio per il compagno e accende la luce là davanti.

Il Mattino