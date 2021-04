M. Mirabelli, ex DS Milan: “Così si uccidono sogni e amore dei tifosi”

L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc, l’ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli: “Riunioni carbonare per la Superlega, Uefa e Fifa dimostrino concretamente di volerla fermare. Riunioni carbonare per la nascita della Superlega. Così si uccidono i sogni e l’amore dei tifosi. Bisogna preservare la meritocrazia rispetto e uguaglianza sono stati calpestati dai 12 club fondatori della Superlega. Uefa e Fifa possono intervenire, bisognerà capire se hanno la reale intenzione di farlo. Il calcio ha bisogno di riforme, ma non è questo il modo. Bisogna permettere a tutti di avere gli stessi diritti. L’Atalanta in Champions, ad esempio, è stata una favola. L’obiettivo è favorirne altre. Invece con riunioni carbonare hanno messo in piedi un sistema che taglia fuori chi in questo momento ha risorse economiche minori. Non è questo il modo di agire”.