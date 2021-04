M. Gallo, giornalista: “Il problema vero è che i calciatori guadagnano troppo”

A Radio Marte è intervenuto Massimiliano Gallo, giornalista: “Super League? Il mio giudizio non tende né al positivo né a positivo. Dal punto di vista etico, il calcio era iniquo prima e lo sarà comunque. Chiaramente il calcio è uno sport nel quale la competitività non esiste. La UEFA e la FIFA non sono la Caritas. Il problema è la crisi del calcio: la Super League è una risposta arraffazzonata di club che sono disperati (e Florentino Perez l’ha detto) che non sanno come fare per arginare questa voragine. Ma Rumennigge ha spiegato che le voragine non si arginano aumentando i ricavi ma tagliando i costi. Il problema vero è che i calciatori guadagnano troppo. Avere tanti soldi non vuol dire essere grandi manager. Stiamo scoprendo che i grandi club sono ben lontani dall’avere un management all’altezza, altrimenti il Real Madrid non avrebbe perso 400 milioni in un anno. Il calcio è di fronte a una crisi di sistema ma la Super League non cambia assolutamente nulla perché non aumenta la competitività. Per salvare il calcio occorre uno spirito maggiore di solidarietà. Questa risposta non avrà lunga vita”.

Fonte: Radio Marte