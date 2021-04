Lorenzo Insigne, dalla sfida all’amico Immobile allo sprint Champions

Ad un certo punto della stagione il Napoli sembrava ormai spacciato per la lotta in zona Champions, ma poi Lorenzo Insigne ha preso in mano la squadra per tornarci in piena regola. Gol e assist del capitano azzurro con una certa continuità, adesso è a quota 105 marcature, a pochi passi da Vojak (107) e non lontanissimo da Maradona (115). Domenica contro l’Inter è stato protagonista del momentaneo vantaggio dei partenopei, cross e poi la carambola che ha portato l’autorete di Handanovic. Giovedì la sfida contro la Lazio del suo amico Ciro Immobile, cresciuti a Pescara sotto l’ala protettrice di Zeman, adesso si giocheranno tutto nel match dello stadio Diego Armando Maradona. Lorenzo Insigne vuole tornare a far gol, manca dalla gara contro la Juventus e magari proprio nel big-match casalingo per restare in scia ai primi 4 posti, Lazio e Immobile permettendo.

La Redazione