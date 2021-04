Il Tottenham ufficializza Ryan Mason, allenatore ad interim

Dopo l’esonero, forse un po’ a sorpresa, di Mourinho, le voci su eventuali contatti con Maurizio Sarri per la prossima stagione (Superlega?), il Tottenham rende ufficiale la prosecuzione della stagione in corso e comunica che sulla panchina degli Spurs, ad interim, ci sarà Mason.

“Dopo la partenza di Jose Mourinho, possiamo ora confermare che Ryan Mason assumerà il ruolo di Allenatore Capo ad interim per il resto della stagione. Ryan sarà affiancato da Chris Powell e Nigel Gibbs come assistenti allenatori ad interim e Michel Vorm come allenatore dei portieri ad interim. Ledley King continuerà a coprire il ruolo di assistente della prima squadra”. Il presidente Daniel Levy ha dichiarato: ‘Crediamo molto in questa rosa di giocatori di talento. Abbiamo una finale di coppa e sei partite di Premier League davanti a noi e ora concentreremo tutte le nostre energie per ottenere un buon finale della stagione’”.