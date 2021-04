“Il Fatto Quotidiano”: “Il calcio non appartiene più ai tifosi, ma ai clienti e consumatori”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Lorenzo Vendemiale, Il Fatto Quotidiano: “Il Napoli ci piace, siamo interessati. Bla bla, la piazza e il mandolino, prova uno e due. E poi siamo lì, la Juventus è la rivale numero uno. Ci piace molto il sole, il mare e l’atmosfera che si respira in città. Adesso proviamo a dare del nostro meglio, in questo finto comunicato stampa. De gustibus, tu quoque bruto, filii mi. Da domani ci alleneremo duramente, decide il mister, la palla è rotonda. Il Napoli ci piace, siamo interessati. Bla bla, la piazza e il mandolino, prova uno e due. E poi siamo lì, la Juventus è la rivale numero uno. Ci piace molto il sole, il mare e l’atmosfera che si respira in città. Adesso proviamo a dare del nostro meglio, in questo finto comunicato stampa. De gustibus, tu quoque bruto, filii mi. Da domani ci alleneremo duramente, decide il mister, la palla è rotonda”.