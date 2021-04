Il CT Mancini: “L’ Europeo è una possibilità; seguo la questione Superlega”

Il Ct della Nazionale Italiana di calcio, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Tra i veri argomenti affrontati, il prossimo Europeo e la Superlega.

“Mi sarebbe spiaciuto se Roma non avesse potuto ospitare l’inaugurazione dell’Europeo. Mi auguro che un evento così importante e seguito possa essere una rinascita non solo per il calcio, ma per tutta l’Italia”.

Sulla situazione Superlega ed il rischio di perdere alcuni giocatori per la sua Nazionale. “Sto seguendo quello che accade. Mi auguro che si possa trovare una soluzione per tutelare il futuro del calcio a tutti i livelli”.