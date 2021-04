[Formazioni] Napoli-Lazio. In attacco spazio a Lozano. Dubbio in difesa per i biancocelesti

Giovedì sera nuovo big-match allo stadio Diego Armando Maradona per il Napoli, stavolta avversario la Lazio per la trentaduesima giornata. Per il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso 4 le novità di formazione. La prima è Hysaj a sinistra, poi a centrocampo Bakayoko, mentre in attacco Lozano e Mertens, per giocare in velocità e sorprendere gli avversari. La squadra di Simone Inzaghi, ancora positivo al Covid-19, dubbio in difesa, Marusic oppure Hoedt. In attacco spazio al duo Immobile-Correa, con Caicedo pronto in caso di evenienza.

Fonte: CdS