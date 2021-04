“E’ così da 80 anni” la stoccata di Agnelli che ha fatto infuriare la serie A

Alla riunione d’emergenza convocata ieri dalla Lega serie A, dopo l’annuncio della nascita della Superlega, in un primo momento non era prevista la partecipazione di Juventus, Milan ed Inter, i tre club che ne faranno parte. Invece, le tre società, erano presenti. La Repubblica scrive di qualche attimo di tensione in video-call. soprattutto per una frase di Andrea Agnelli. Si legge: “Con 350 milioni l’anno garantiti, lo scudetto lo vinceranno sempre Juventus, Milan e Inter” hanno fatto notare i patron delle altre società militanti del campionato italiano. Non si è fatta attendere la risposta del presidente bianconero e vice presidente della Superlega: “Ma è così da ottant’anni, mi pare”. La stoccata di Agnelli ha mandato su tutte le furie la maggior parte dei presenti. La Lega ha preso atto di non avere poter far nulla dal punto di vista giuridico per allontanare i tre ribelli, ma Uefa e Fifa insieme sì. Questo può aprire a nuovi scenari ancora più duri, che ovviamente coinvolgerà anche i diritti tv.