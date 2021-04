DIFESA – Testa a testa Hysaj-Mario Rui per la Lazio

Il Napoli riprenderà questa mattina gli allenamenti in vista della sfida di giovedì sera allo stadio Diego Armando Maradona contro la Lazio, fischio d’inizio ore 20,45. Per quanto riguarda la difesa, il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso ha un solo dubbio. A sinistra sarà un testa a testa Hysaj-Mario Rui che come sempre verrà risolto a poche ore dal match. Per il resto in porta ancora Meret, Ospina ancora a parte, poi Di Lorenzo, Koulibaly e Manolas.

La Redazione