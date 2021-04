Contro la Lazio cambi a centrocampo e in attacco per Gattuso

Per il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ci sono ancora delle sedute di allenamento per avere poi le idee chiare sulla formazione da mandare in campo contro la Lazio. Il tecnico degli azzurri effettuerà alcun cambi, tra centrocampo e attacco. Uno è forzato, vista la squalifica di Demme, pronto con ogni probabilità Bakayoko che giocherà assieme a Fabian Ruiz. Previsti cambi anche in attacco con: Lozano e Mertens in vantaggio rispettivamente su Politano e Osimhen, pronti in caso di evenienza a gara in corso.

La Redazione