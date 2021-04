Carlo Alvino: “Chelsea, Manchester City e Atletico Madrid potrebbero lasciare la Superlega”

La Superlega è un tema che in questi giorni sta tenendo banca in Italia, ma non solo, con possibili risvolti in queste ore. Aggiornamenti su twitter dal giornalista Carlo Alvino. “Il Manchester City pronto ad uscire dalla #SuperLeague Pare che il club abbia detto agli organizzatori di non voler più far parte del programma da 4,6 miliardi di sterline. Dettagli completi in arrivo. Anche l’Atletico Madrid pare stia uscendo dalla #SuperLeague. Il Chelsea sta ora preparando la documentazione per richiedere il ritiro dalla #SuperLega“.

Secondo Gianluca Di Marzio oltre al: Chelsea, Manchester City, Atletico Madrid, si aggiungerebbe anche il Liverpool.

La Redazione