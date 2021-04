A. Giordano, giornalista: “Credo sia una rivoluzione che travolge tutto”

A Radio Marte è intervenuto Antonio Giordano, giornalista: “Napoli in Super League? Credo che la rivoluzione a cui stiamo assistendo sia una rivoluzione che travolge tutto. Nel momento stesso in cui ne parliamo probabilmente a nostra insaputa entriamo in un mondo che sta cambiando. Quanto tempo fa ci saremmo aspettati che un programma come El Chiringuito avrebbe intervistato Florentino Perez? Le cose succedono all’improvviso e le devi fronteggiare. Evidentemente siamo fuori dal mondo e non vogliamo renderci conto che è cambiato tutto.