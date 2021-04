WOMEN’S CHAMPIONS – Il Psg fa l’impresa eliminando il Lyon

La Women’s Champions regala emozioni anche a livello di risultati, come l’eliminazione ai quarti di finale del Lyon. Le cinque volte campionesse della competizione, è stato sconfitto in casa per 1-2 dal Psg. Non basta per le padroni di casa la rete di Macario, perchè le parigine ribaltano con i gol: Geyoro e l’autorete di Renard. Le semifinali saranno: Psg-Barcellona e Bayern Monaco-Chelsea e nessuna di queste squadre non hanno mai vinto la manifestazione.

Psg-Barcellona

Bayern Monaco-Chelsea

La Redazione